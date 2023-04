Separatist anholdt efter månedlang menneskejagt i Indien

Myndighederne forsøgte derefter at anholde Singh, som har været på flugt siden 18. marts. Her flygtede han fra politiet på en motorcykel, efter at han havde iklædt sig noget andet tøj ved et sikh-tempel.

I jagten på Singh afbrød myndighederne internetforbindelsen i Punjab, hvor der bor 30 millioner mennesker, i flere dage.

Samtidig anholdt de over 100 af hans tilhængere og forbød i nogle områder forsamlinger på mere end fire personer.

Efter angiveligt at være blevet spottet i New Delhi og andre steder offentliggjorde Singh en video i slutningen af marts.

I videoen hånede han myndighederne og kaldte politioperationen for ”et angreb på sikh-samfundet”.

Også uden for Indiens grænser udløste menneskejagten protester blandt sikher. Blandt andet foran indiske konsulater i Storbritannien, Canada og USA.