Mand dømt til døden i Singapore for planer om at smugle cannabis

Han blev idømt den hårdeste dom, dødsstraf, i 2018, som også blev stadfæstet af ankeretten efterfølgende.

Nyheden om hængningen har fået menneskerettighedsaktivister til at reagere.

Amnesty International fordømte fredag beslutningen og kaldte den ”ekstremt grusom”.

- Hvis den bliver udført, vil den være i strid med international lov, siger en talsmand fra Amnestys regionale kontor til AFP.

En anden aktivist, Kirsten Han, påpeger også over for AFP, at det især er problematisk, at Tangaraju Suppiah blot er dømt for at have planlagt at smugle stoffer.