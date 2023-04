Kim giver ordre til at opsende spionsatellit

Under et besøg hos det nationale agentur for rumudvikling tirsdag opfordrede Kim Jong-un indtrængende til at opsende satellitten som planlagt.

Samtidig beordrede han flere rekognosceringssatellitter indsat. Det sker for at styrke landets overvågningsevner, skriver det statslige nyhedsbureau KCNA.

- Kim sagde, at sikring og drift af militære rekognosceringsforanstaltninger er en vigtig opgave for at forbedre den militære effektivitet og praktiske anvendelighed af vores forskellige krigsafskrækkende tiltag, skriver KCNA.