Mand kastede angiveligt røgbombe mod Japans leder under tale

- At sådan noget her er sket midt i en valgkampagne, der skal danne bund for demokrati, er beklageligt. Det er en utilgivelig skændsel, siger Fumio Kishidas partis leder af valgstrategi til NHK.

Fumio Kishida har efter hændelsen fortsat sine kampagneaktiviteter, inklusive et stop på en lokal togstation.

- Der var en høj eksplosionslyd på den tidligere lokalitet. Politiet efterforsker oplysningerne, men jeg vil gerne beklage for at forurolige mange mennesker og volde problemer for dem, siger premierministeren.

- Et valg, der er vigtigt for vores land, er i gang, og vi må arbejde sammen for at gennemføre det.

Den person, der er blevet tilbageholdt, er anholdt og mistænkt for at forhindre en tjenestemand i at udføre sit arbejde.