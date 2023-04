Over 130 menes at være dræbt i luftangreb mod landsby i Myanmar

- Alle former for vold skal ophøre med det samme - især magtanvendelse mod civile, udtalte organisationen i en usædvanlig dristig erklæring.

Militærstyret i Myanmar bekræftede onsdag, at den havde udført luftangreb i området, efter at styret havde modtaget et tip om åbningen af et kontor for en lokal antikup-gruppe.

Styret har ikke oplyst, hvor mange mennesker der blev dræbt, men hævder, at militæret forsøgte at minimere skaderne på civile.