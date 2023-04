Taliban forbyder afghanske kvinder at arbejde for FN i landet

Udviklingen kommer, efter at kvindelige afghanske ansatte i FN er blevet blokeret fra at arbejde i en af landets østlige provinser - Nangarhar-provinsen.

Det kommer til at påvirke FN’s indsats i landet, oplyser FN på Twitter.

- FN i Afghanistan udtrykker alvorlig bekymring over, at kvindelige FN-medarbejdere er blevet forhindret i at tage på arbejde i Nangarhar-provinsen, skriver FN på det sociale medie.

- Vi minder de facto myndighederne om, at FN-enheder ikke kan operere og levere livreddende bistand uden kvindeligt personale.