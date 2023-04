Fotos viser høj aktivitet ved nordkoreansk atomkraftværk

Billederne indikerer også, at en reaktor på fem megawatt fortsat er i drift. Desuden viser billederne, at der bliver bygget nyt omkring kompleksets uranberigelsesværk, hvilket kan udvide værkets evne til at berige uran.

Meldingen fra organisationen kommer, efter at det er blevet kendt, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un har sagt, at produktionen af nukleart materiale til våben skal opgraderes.

- Denne udvikling ser ud til at afspejle Kim Jong-uns nylige direktiv om at øge produktionen af spalteligt materiale for at udvide Nordkoreas arsenal af atomvåben, lyder det fra 38 North.