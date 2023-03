Rusland har testaffyret missiler mod falsk krigsskib i Det Japanske Hav

Ministeriet oplyser videre, at det simulerede missilangreb blev lanceret fra to både mod et ”falsk fjendtligt krigsskib” omkring 100 kilometer borte.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Målet blev med succes ramt direkte af to Moskit-krydsermissiler, står der i erklæringen.

Missilet af typen P-270 Moskit er et supersonisk mellemdistance-krydsermissil af sovjetisk oprindelse. Det er i stand til at bære et atomsprænghoved og tilintetgøre et skib inden for en radius af op til 120 kilometer.