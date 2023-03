Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

Udtalelserne kommer i forbindelse med en inspektion af landets atomvåbenprogram.

Det nordkoreanske militær har også simuleret et nukleart luftangreb med to taktiske jord-til-jord ballistiske missiler. Det skete i forbindelse med en affyringsøvelse, oplyser KCNA.

En forsvarstænketank har samtidig testet et strategisk undervandsvåbensystem.

I sidste uge hævdede landet at have testet en atomar undervandsdrone, som er designet til at kunne udløse en såkaldt ”radioaktiv tsunami”, der kan ødelægge fjendens skibe og havne.