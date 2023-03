Taiwans ekspræsident er åben for et møde med Xi under besøg

Rejsen kommer på et tidspunkt med øgede spændinger mellem Kina og Taiwan, idet Kina fortsætter sit militære og politiske pres i et forsøg på at få det demokratisk valgte selvstyre i Taiwan til at acceptere kinesisk suverænitet.

Ma mødtes med Kinas præsident, Xi Jinping, i Singapore i 2015, kort tid før den nuværende taiwanske præsident, Tsai Ing-wen, blev valgt.

Taiwans regering har ikke kommenteret på oplysningerne om Mas tur, hvor han blandt andet vil tale med studerende og besøge steder forbundet med Anden Verdenskrig, Kinas konflikt med Japan samt revolutionen i 1911.

Taiwans regeringsparti, Det Demokratiske Progressive Parti, har udtalt, at det mener, at Ma sender et forkert signal på et tidspunkt, hvor Xi er på vej til Rusland for at mødes med præsident Vladimir Putin trods krigen i Ukraine.