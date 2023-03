Nordkorea har afprøvet missil kort inden sydkoreansk besøg i Tokyo

Ifølge Japan er der tale om et såkaldt ICBM-missil. Det står for intercontinental ballistic missile (interkontinentalt ballistisk missil, red.) og beskriver en type missil, som kan skydes helt ud i det yderste lag af Jordens atmosfære og lande mange tusinde kilometer fra affyringspunktet.

Japans forsvarsministerium vurderer, at det nordkoreanske missil fløj til en højde på 1000 kilometer, hvorefter det landede i Det Japanske Hav. Der er ikke meldinger om skade forårsaget af missilet.

Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, rejser torsdag til Tokyo for at deltage i et topmøde mellem Japan og Sydkorea. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det især den voksende trussel fra Nordkorea, som i de to landes øjne fordrer et tættere samarbejde.