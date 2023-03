Indisk domstol har afvis ny sag mange år efter Bhopal-katastrofe

Det forgiftede en halv million indbyggere og slog mange mennesker ihjel. Adskillige tusinde mennesker mistede livet, men det nøjagtige antal kendes ikke.

Efter katastrofen lagde Indien sag an mod Union Carbide. Selskabet søgte en løsning uden om domstolene og gik i 1989 med til at betale en erstatning på 470 millioner dollar.

Indiens regering henvendte sig i 2010 til den indiske højesteret for at søge yderligere erstatning for de store lidelser, som mange beboere i Bhopal blev påført.

Men højesteretten har nu afvist regeringens anmodning.