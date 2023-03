Kina vil for første gang siden 2020 igen udstede alle slags visa

Fra onsdag vil Kina igen begynde at udstede alle slags visa til udlændinge.

Det oplyser den kinesiske regering.

Det bliver første gang siden coronapandemiens start i 2020, at Kina åbner for at udstede alle slags visa.

Det ventes, at dette træk vil være med til at genstarte den kinesiske økonomi, der sidste år havde den laveste vækstrate i tæt på et halvt århundrede.