Nordkorea har testet missiler i kølvandet på vestlig ubådsaftale

Japans premierminister, Fumio Kishida, siger ifølge Reuters, at han er bekendt med affyringen.

Der pågår nu et arbejde med at indsamle informationer, siger han.

Affyringen kommer, bare to dage efter at Nordkorea søndag affyrede to strategiske krydsermissiler fra en ubåd. Det sker desuden på samme tid, som USA og Sydkorea afholder større fælles militærøvelser for at ruste sig mod truslen fra Nordkorea.

Der kom desuden en ny aftale om vestlig oprustning i området på plads mandag.

Her blev USA, Storbritannien og Australien enige om at udvikle en ny type atomubåd for at styrke Vestens position i Asien og Stillehavsområdet.