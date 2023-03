Xi Jinping får historisk tredje periode som præsident i Kina

Baggrunden for Xis dominans er blandt andet, at han i 2018 sørgede for at få afskaffet en grænse på maksimalt to perioder for kinesiske præsidenter.

NPC beskrives ofte som Kinas parlament og er den kinesiske stats mest magtfulde organ.

Folkekongressen er ikke direkte folkevalgt. I realiteten fungerer den ofte som et gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse.

Fredagens genvalg betyder, at Xi kan være præsident mindst et stykke ind i sine 70’ere, medmindre en udfordrer kommer på banen.

Den tredje periode er et klart brud med forgængerne, Jiang Zemin og Hu Jintao, der gik af efter ti år på den på mange måder ceremonielle præsidentpost.

Men Kina står over for en række udfordringer den kommende tid. En lavere fart i væksten, problemer i ejendomssektoren og en faldende fødselsrate er nogle af dem.