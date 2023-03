Indonesiske ledere skal i fængsel efter stadiontragedie

To personer er blevet idømt fængselsdomme for deres rolle i forbindelse med stadiontragedien i Indonesien i oktober sidste år, hvor 135 personer mistede livet under uroligheder.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

De fleste døde af iltmangel eller blev trampet ihjel, efter at politiet brugte tåregas for at stoppe baneløbere efter kampen mellem Arema FC og Persebaya Surabaya, der blev spillet hos førstnævnte på Kanjuruhan Stadion i Malang.