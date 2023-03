Japansk rumraket destrueret efter opsendelse

Raketten, der er af typen H3, nåede at flyve op i rummet.

Men da motoren, der skulle bære raketten videre ud i rummet, ikke kunne antænde, var rumfartsmyndigheden nødt til at destruere raketten for at undgå, at den skulle komme ud af kontrol.

Det skete 14 minutter inde i opsendelsen.

Vragresterne er ifølge Jaxa faldet i havet øst for Filippinerne.

Rumraketten var Japans første nye model i tre årtier og skulle have været et billigere alternativ til Elon Musks SpaceX-raketter.

- Dette kommer til at have alvorlige konsekvenser for Japans fremtidige rumpolitik, rumfartsindustri og teknologiske konkurrencedygtighed, siger professer i rumpolitik ved Osaka Universitet Hirotaka Watanabe til Reuters.