På den baggrund forstærkede landets reelle leder, kommunistpartiets 78-årige generalsekretær, Nguyen Phu Trong, en kampagne mod korruption under parolen ”blazing furnace” – på dansk ”flammende ovn”.

Flammerne ryddede godt op. 539 medlemmer af regeringen og statsapparatet blev fyret, fjernet eller på anden måde straffet i 2022. Trong demonstrerede, at han også var parat til at gå efter partitoppen, da han eliminerede to viceministre og fik sundhedsministeren arresteret.