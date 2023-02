Han havde forinden udtalt kritik af finansmyndighederne i Kina. Han stod også på tærsklen til at børsnotere selskabet Ant Financial, der driver et digitalt betalingssystem.

Selv i China Renaissances egen rækker er topfigurer forsvundet.

BBC citerer et kinesisk erhvervsmedie, Caixin, at en anden af selskabets topfigurer, Cong Lin, blev ”taget” af myndighederne i september - angiveligt for noget relateret til hans arbejde i det statsejede bank ICBC.

Ifølge BBC har China Renaissance ikke kommenteret på Cong Lins forsvinden. Han er dog forsvundet fra listen over direktører på selskabets hjemmeside og i dets årsrapport.