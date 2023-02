Kina er dybt bekymret over ukontrollerbar konflikt i Ukraine

- Det er næsten et år siden, at krisen i Ukraine eskalerede, siger Qin Gang ifølge AFP.

Fredag den 24. februar er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine.

- Kina er dybt bekymret over, at konflikten intensiveres og endda kommer ud af kontrol, siger han.

Qin opfordrer ”de berørte lande til så hurtigt som muligt at stoppe med at bære brænde til bålet og stoppe med at skyde skylden på Kina”.

I et interview på amerikansk tv søndag beskyldte USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine. En påstand, som Kina har afvist.