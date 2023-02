Ankit Panda fra den amerikanske tænketank Carnegie-legatet for International Fred hæfter sig ved, hvor kort varslet for missilaffyringen var.

- Det vigtige her er, at øvelsen blev beordret samme dag, som den foregik, uden noget foregående varsel til holdet (som udførte øvelsen, red.), siger han.

- Varigheden mellem ordre og affyring vil formentlig skrumpe med yderligere prøveaffyringer.

Nordkoreas missil- og atomprogrammer er blevet gjort forbudte af resolutioner i FN’s Sikkerhedsråd. Landet hævder, at programmerne er nødvendige for, at det kan forsvare sig mod ”fjendtlige politikker” fra USA og dets allierede.