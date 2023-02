Nordkorea har fulgt trussel op med årets første missiltest

En talsmand fra Japans regering siger, at der var tale om et interkontinentalt ballistisk missil. Det vil sige et missil, der har rækkevidde til at nå andre kontinenter. Det kan blandt andet nå fra Nordkorea til USA.

Missilet fløj lørdag angiveligt 900 kilometer på omkring 66 minutter. Det nåede en højde på 5700 kilometer og landede klokken 10.27 dansk tid.

Lørdagens missiltest er Nordkoreas første siden en test den 31. december 2022. Her blev tre kortdistancemissiler affyret.

Testen på nytårsaftensdag afrundede et år, hvor Nordkorea affyrede flere missiler end nogensinde. Den amerikanske avis The New York Times har opgjort antallet af nordkoreanske missilaffyringer i 2022 til tæt på 100.