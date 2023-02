- Papuas militær har kidnappet mig for at kæmpe for Papuas uafhængighed.

- De beder det indonesiske militær om at tage hjem til Indonesien. Hvis ikke det sker, forbliver jeg fanget resten af mit liv, siger Mehrtens.

I videoen er han iført en cowboyjakke og omringet af mere end ti oprørere. Nogle af dem er væbnet med geværer og buer, skriver Reuters.

I en udtalelse, som oprørsgruppen har offentliggjort sammen med billederne, lyder det, at den newzealandske pilot har det godt.

Indonesiens sikkerhedsminister, Mahfud MD, lovede sent tirsdag at sikre, at Mehrtens bliver løsladt. Ministeren siger, at det skal ske via en diplomatisk tilgang, og at pilotens sikkerhed har højeste prioritet.