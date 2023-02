Filippinerne beskylder Kina for at blænde skib med laser

En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium ved navn Wang Wenbin siger, at den filippinske båd havde ”trængt ind” i Kinas farvand uden tilladelse.

Han siger, at personalet ved den kinesiske kystvagt havde handlet på en ”professionel og behersket” måde.

Den filippinske båd var i havet for at bringe forsyninger til marinesoldater, der bor på et forladt skib, som ligger i en lavvandet del af havet, for at sikre filippinsk territorie.

- Den bevidste blokering af skibe fra den filippinske regering, der skal levere mad og udstyr til vores militær er en grov tilsidesættelse af og en klar overtrædelse af filippinske suveræne rettigheder i denne del af det Vestfilippinske Hav, siger den filippinske kystvagt.