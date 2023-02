Dansk mand og hans hustru dræbt i Filippinerne

En 45-årig dansk mand og hans filippinske hustru er blevet dræbt i Filippinerne. Det skriver Ekstra Bladet.

Udenrigsministeriet bekræfter over for avisen, at ministeriet er bekendt med sagen, og at der ydes konsulær bistand til de pårørende.

Ifølge avisen, der citerer mediet Philippine News Agency, blev danskeren og hustruen ramt af dødbringende skud, da de sent onsdag aften lokal tid kørte på motorcykel i nærheden af Barangay Balugo.