FN: Nordkorea hackede sig til rekordmange milliarder i 2022

Beløbet er det højeste, som Nordkorea nogensinde har stjålet gennem hackerangreb i løbet af et år, lyder det.

Penge fra hackerangreb er en væsentlig indtægt for den nordkoreanske regering, der blandt andet bruger pengene til at finansiere landets atomprogram.

Angrebene menes blandt andet at være udført af den cyberkriminelle organisation Lazarus og en række af dens undergrupper.

Grupperne udfører typisk såkaldte ransomwareangreb.

Den slags angreb består i, at hackerne afskær eksempelvis en virksomhed fra dens egne data via en krypteringsnøgle. Hackerne forlanger herefter store summer for at levere adgangen tilbage.