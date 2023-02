Pakistansk ekspræsident er død efter sygdomsforløb

Afgørelsen blev dog omstødt af retten i den pakistanske by Lahore få dage senere.

Han blev i første omgang dømt in absentia - altså uden selv at være til stede i retten. Det skyldtes, at han også dengang befandt sig i Dubai, hvor han levede i eksil.

Sagen mod ham vedrørte en periode i 2007, hvor Musharraf satte forfatningen ud af kraft og indførte undtagelsestilstand i flere uger.

Nationalforsamlingen blev afsat. Det samme skete med dommerne.

Dommerne erklærede undtagelsestilstanden for ugyldig, da Musharraf forsøgte at forlænge sin tid som præsident.

Da Benazir Bhutto, den første kvindelige premierminister i et muslimsk land, blev dræbt i december 2007, blev modstanden mod Musharraf stærkere.