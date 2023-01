Flere dødsofre for moskéangreb er bragt på hospitalet i nat

Det er endnu uvist, hvem der står bag mandagens angreb.

Pakistansk Taliban har ifølge Reuters afvist at stå bag.

Arbejdet på stedet fortsætter tirsdag.

- Denne morgen vil vi fjerne den sidste del af det kollapsede tag, så vi kan bjærge flere, men vi har ikke håb om at nå frem til flere overlevende, siger Bilal Ahmad Faizi, en talsmand for redningsorganisation ved navn 1122 til AFP.

Shahid Ali, en politimand og et øjenvidne til angrebet, forklarer til nyhedsbureauet, at eksplosionen fandt sted, sekunder efter at imamen begyndte sin bøn.

- Jeg så sort røg, der steg op mod himlen. Jeg løb ud for at redde mit liv, siger 47-årige Shahid Ali til AFP.