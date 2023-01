Bombe mod fyldt moské i Pakistan dræber mindst 59

Tilstanden hos mange af de sårede er kritisk.

Premierminister Shebaz Sharif oplyser, at eksplosionen skyldtes en selvmordsbombe.

Moskéen var overfyldt. Der befandt sig 260 mennesker indenfor, da bomben gik af.

Moskéen ligger inden for et bevogtet område, hvor også hovedkvarteret for provinsens politi ligger.

- Som vi forstår det, stod terroristen fremme i forreste række, siger forsvarsminister Khawaja Asif til Geo TV.

Ingen har endnu taget skylden for bomben.