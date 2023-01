17 er døde og mange såret efter eksplosion ved moské i Pakistan

Der har været en kraftig eksplosion ved en moské i Peshawar i det vestlige Pakistan.

Mindst 17 er døde, og flere end 80 er såret.

Det oplyser en talsmand for byens største hospital ifølge AFP.

Eksplosionen ramte, da mange mennesker var mødt op til bøn mandag eftermiddag.

En del af bygningen styrtede sammen, og adskillig mennesker formodes at ligge under murbrokkerne, oplyser en talsmand for politiet.