Luftvejssygdom lukker Nordkoreas hovedstad ned

Mediet henviser til et notat fra den nordkoreanske regering.

Det fremgår ikke, hvorvidt der er tale om covid-19. Dog fremgår det ifølge NK News, at der er flere luftvejsvira i omløb, og at én af dem er en ganske almindelig forkølelse.

Men flere eksperter, som AFP har talt med, finder det sandsynligt, at covid-19 er på spil igen. Særligt fordi det er vinter i Nordkorea. Og covid-19 har gode betingelser for at spredes om vinteren.

Lige nu er den koreanske halvø ramt af noget, der minder om sibirisk kulde. Den seneste tid har temperaturen i Pyongyang været helt nede og ramme minus 22 grader.