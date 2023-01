Ni besætningsmedlemmer fra kæntret skib i Japan savnes

Japanske medier skriver, at en person på skibet har sagt, at skibet var krænget over og tog vand ind. Senere meldinger lød på, at besætningsmedlemmerne, der alle er fra Kina eller Myanmar, var i redningsbåde.

Den japanske kystvagt har ikke bekræftet, at besætningsmedlemmerne var i redningsbåde.

Kystvagten siger, at skibet udsendte nødsignalet 23.15 tirsdag aften.

Fire af besætningsmedlemmerne blev fundet flydende på vandet og reddet af et privat fartøj i området, siger en talsperson for kystvagten.