Kinas befolkning er skrumpet for første gang i over 60 år

Der er endda forventninger om, at Indien kan blive verdens folkerigeste land i løbet af det kommende år.

Fødselsraten i Kina i 2022 var på 6,7 fødsler per 1000 personer sammenlignet med 7,52 fødsler per 1000 personer i 2021. Det er den laveste fødselsrate, der nogensinde er målt i det enorme land.

Der blev også registreret den højeste dødsrate siden 1976 i landet. I 2022 blev der registreret 7,37 dødsfald per 1000 personer sammenlignet med 7,18 dødsfald per 1000 personer et år tidligere.

Dele af den demografiske nedtur kan tilskrives Kinas etbarnspolitik, der gjaldt fra 1980 til 2015. Desuden har enormt høje priser på uddannelse fået mange kinesere til at udsætte at få børn eller helt lade være med at få børn.