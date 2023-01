Covid-19 har ramt Kinas fattige provinser hårdt

De dybe økonomiske kløfter i det kinesiske samfund er blevet yderligere blotlagt for alle med smittespredningen. De er ikke mindst synlige i de store forskelle, der hersker mellem by og land. I mindre byer og på landet er der kronisk mangel på læger, udrustning og ekspertise.

Allerede midt i december løb myndighederne i det fattige og forholdstvist tilbagestående Anhui tør for både coronatest og vigtig medicin.

- Vi er meget bange i den situation, vi har nu, siger en kvinde i 50-års alderen.

En læge siger, at han var tvunget til at arbejde på 14-timers vagter i december, da hans konsultation blev overfyldt med ti gange flere patienter end normalt. De syge stod i kø uden for huset, da hans venteværelse ikke kunne rumme dem.