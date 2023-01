Kina rapporterer om 60.000 coronadøde på en måned

Tidligere har Kina dagligt offentliggjort sine smittetal. Men onsdag understregede de kinesiske myndigheder på et pressemøde, at det ikke længere er nødvendigt.

På samme måde sagde en formand for et ekspertpanel udpeget af regeringen også, at de ikke mener, at der er behov for at undersøge dødsårsagen i alle tilfælde.

Flere internationale sundhedseksperter har tidligere vurderet, at smitten med covid-19 er langt højere i Kina, end det som myndighederne rapporterer.

Forskere i Hongkong har vurderet, at næsten en million kinesere kan risikere at dø efter at have været smittet med covid-19 denne vinter.

Lørdag oplyser de kinesiske myndigheder, at gennemsnitsalderen på de afdøde er 80,3 år.