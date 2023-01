Skødeløshed var skyld i massedød under halloween i Seoul

Det skete, da titusinder af mennesker forsøgte at presse sig frem for at deltage i festen 29. oktober. Uden øje for, at hundredvis af menneskers liv var i fare på grund af det store tryk fra menneskemængden.

En særlig politienhed har brugt flere måneder på at grave sig gennem bevismateriale og at interviewe personer med ansvar.

I deres sammenfatning skriver de, at der blev begået meget omfattende svigt ved planlægningen. Men de undlader at give folk i regeringen eller politiets øverste ledelse ansvar for, hvad der skete.