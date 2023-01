Thailand dropper alligevel vaccinekrav for indrejsende

Det bliver alligevel ikke et krav for indrejse i Thailand, at man kan fremvise dokumentation for en coronavaccine. Det oplyser landets sundhedsminister mandag.

I weekenden lød det ellers, at indrejsende skulle dokumentere vaccination.

Det var de thailandske luftfartsmyndigheder, der lørdag annoncerede kravet. Men landets sundhedsminister, Anutin Charnvirakul, siger mandag, at et panel af sundhedseksperter er blevet enige om, at det er unødvendigt.