Kina har foretaget kampøvelser omkring Taiwan med over 50 fly

Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser. Lande kan således på egen hånd erklære, at et område hører til zonen.

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres blandt andet for at markere kinesisk utilfredshed.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation.

Den tidligere danske statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, besøgte sidste uge Taiwan.

Her sagde han, at det skal stå klart for Kina, at det får alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis landet griber ind i Taiwan.