Berømtheders død får kinesere til at tvivle på coronadødstal

En optælling fra kinesiske medier viser ifølge BBC, at 16 kinesiske videnskabsmænd fra landets bedste akademier døde i perioden mellem den 21. og 26. december.

De kinesiske myndigheder er opmærksomme på den udbredte skepsis, selv om de fortsætter med at nedtone alvoren af smitteudbruddet.

For nylig indrømmede direktøren for Beijings Institut for Luftvejssygdomme i et interview med stats-tv, at antallet af dødsfald blandt ældre denne vinter ”uden tvivl er højere” end de seneste år.