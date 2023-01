Kinas største og rigeste by synes overvældet af corona

Ældre coronapatienter fylder hospitalerne i Shanghai, Kinas mest befolkningsrige storby.

Det franske nyhedsbureau AFP, der havde journalister på to hospitaler i byen over nytåret - Huashan-hospitalet og Tongren-hospitalet - skriver, at hundredvis af overvejende ældre patienter ligger på bårer udendørs, fordi intensivafdelingerne er overfyldte.