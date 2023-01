Sydkorea truer med at suspendere militæraftale med Nordkorea

Her opfordrer han til, at der opbygges en ”overvældende gengældelseskapacitet, der er helt ude af proportioner”.

Forholdet mellem de to lande har været anspændt, siden den koreanske halvø blev delt i to, men efter et årti med fremskridt er det blevet forværret, efter at sydens nye præsident, Yoon Suk-yeol, førte kampagne og blev valgt på at føre en hårdere linje over for Nordkorea og dets leder, Kim Jong-un.

Sydkoreansk militær måtte mandag i sidste uge sende kampfly og helikoptere på vingerne for at afværge nordkoreanske droner i at krænke landets luftrum.