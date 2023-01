Kim Jong-un beordrer udvikling af nye ballistiske missiler

Ved et stort møde i Koreas Arbejderparti har den nordkoreanske leder understreget behovet for at styrke landets atomarsenal og sikre ”overvældende militær styrke”, så landet kan forsvare dets suverænitet og sikkerhed.

Kim Jong-un beskylder USA og Sydkorea for at være i gang med at gennemføre en ”plan for at isolere og undertrykke” Nordkorea.

Han kalder det ”uden fortilfælde i menneskehedens historie”.

- Han præsenterede opgaven med at udvikle endnu et interkontinentalt ballistisk missilsystem med evnen til hurtigt at gå til modangreb med atomvåben, oplyser Nordkoreas nyhedsbureau KCNA.