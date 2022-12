Nordkorea affyrer flere missiler i hidtil uset aggressivt år

Forholdet mellem Nordkorea og Sydkorea er spidset drastisk til, siden Sydkorea fik Yoon Suk-yeol som præsident i maj. Yoon har lovet, at han vil føre en mere hårdhændet politik mod Nordkorea.

Foruden de tre missiler, som blev affyret ved midnat, har Nordkorea affyret omkring 70 missiler i år. Det omfatter blandt andet otte interkontinentale ballistiske missiler, som kan rejse langt nok til at ramme mål i for eksempel USA.

Det nordkoreanske statsejede nyhedsbureau KCNA, som normalt agerer regeringens kommunikationskanal, har endnu ikke nævnt de tre missiler, som blev affyret midnat.

Det oplyser dog, at landets leder, Kim Jong-un, deltog i et partimøde lørdag lokal tid, hvor landets politik og strategi for næste år blev vedtaget.