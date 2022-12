- Dette er alt for skræmmende. Der er fyldt med mennesker her, og jeg tror ikke, vi kan komme væk fra broen, fortalte en bilist til tv-stationen.

Den voldsomme ulykke skete i tæt tåge, der bevægede sig fra byen Zhengzhou i provinsen Henan. Den betød, at det var svært at se mange meter frem for bilisterne.

- Onsdag morgen var der en pludselig sammentrækning af tåge på Den Gule Flods Bro i Zhengzhou. Det forårsagende en trafikulykke, hvor et mangfoldigt antal køretøjer kolliderede, lød det fra de lokale myndigheder.