Hongkong dropper stribevis af coronaregler med én dags varsel

- Hongkong har rigelig medicin til at bekæmpe corona, og sundhedsansatte har fået god erfaring med at håndtere pandemien, lyder det fra John Lee.

Hongkongs lempelser kommer i kølvandet på lempelser fra Kina.

Efter en tid med omfattende demonstrationer i Kina har den kinesiske regering besluttet sig for at fjerne mange af de restriktioner, der har præget landet under de cirka tre år med coronapandemi.

Hongkongs leder, 65-årige John Lee, har siddet på posten i lige knap et halvt år. Han overtog 1. juli fra Carrie Lam, der havde været leder i fem år.

John Lee betragtes som en pro-kinesisk politiker, der blandt andet skal være med til at rykke Hongkong endnu tættere på Kina.