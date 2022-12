Kinas sundhedsvæsen er under pres: travleste tid i 30 år

Kinesiske hospitaler kom onsdag under yderligere pres i takt med, at flere og flere meldte sig med covid-19.

Landet vendte tidligere på måneden på en tallerken og begyndte at pille verdens strengeste covid-19-restriktioner fra hinanden for at sætte landets erhvervsliv på kurs mod en komplet genåbning i løbet af næste år.