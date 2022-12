Kina dropper krav om coronakarantæne for rejsende

De meget omfattende restriktioner har sat sit præg på Kinas økonomi.

I november medførte de mange tiltag de største protester, Kina har oplevet, siden præsident Xi Jinping kom til magten i 2012.

Tidligere i december besluttede regeringen at droppe de omfattende nedlukninger og regler om blandt andet obligatorisk test for coronasmitte.

Når de nye regler træder i kraft 8. januar, og rejsende slipper for at skulle i karantæne, bliver det igen nemmere at få visum, hvis man skal til Kina for at studere eller arbejde.

Kinas håndtering af covid-19 vil i samme ombæring blive nedgraderet til en såkaldt kategori B, oplyser sundhedskommissionen.

Siden foråret 2020 har coronapandemien været i den såkaldte kategori A, som er den mest alvorlige. Farlige sygdomme som byldepest og kolera er også i kategori A.