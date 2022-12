46.000 er evakueret fra oversvømmelser midt i filippinsk jul

Billeder offentliggjort af kystvagten viser, hvordan orangeklædt redningsarbejdere vugger små børn, der er blevet reddet fra deres hjem, hvor vandet står op til livet.

Kystvagten har også oplyst, at kraftig vind og store bølger har fået en fiskerbåd til at synke ud for kysten på den centrale ø Leyte. To besætningsmedlemmer er døde, mens seks andre er blevet reddet i land.

Filippinerne er blandt de lande i verden, der er mest sårbare overfor klimaforandringer.

Forskere har advaret mod, at ekstremt vejr bliver mere hyppigt, som temperaturerne på jordkloden stiger.

Der bor 110 millioner mennesker i Filippinerne.