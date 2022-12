Taiwan melder om Kinas hidtil største indtrængen i forsvarszone

Taiwan mener, at øvelserne viser, at Kina er i færd med at ødelægge den regionale fred, og at landet forsøger at kue Taiwans befolkning.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation og på det kraftigste afviser Kinas suverænitetskrav.

Foruden de mange fly blev syv skibe fra den kinesiske flåde spottet nær Taiwan, oplyser forsvarsministeriet.

Taiwan sendte ifølge ministeriet kampfly på vingerne for at jage de kinesiske fly væk, mens missilsystemer overvågede dem.

Kina har i de senere år øget presset på Taiwan.

Taiwans regering siger, at den ønsker fred, men at øen vil forsvare sig selv, hvis den bliver angrebet.