Ifølge mediet sagde Sun Yang til orienteringen, at coronasmitten i landet stadig er stigende, og at det bliver anslået, at flere end halvdelen af indbyggerne i millionbyen Beijing allerede har været eller er ramt af smitten.

Den store smittestigning i Kina sker, efter at den kinesiske regering i slutningen af november lempede landets stramme nultolerancepolitik, der havde været genstand for massive og sjældent sete protester over hele landet.

De nye retningslinjer giver blandt andet smittede borgere mulighed for at selvisolere sig i hjemmet, ligesom de kategoriske nedlukninger af hele kvarterer og boligblokke efter et enkelt positivt tilfælde eller en mistanke er afskaffet. Samtidig er der sat målrettet ind for at få vaccineret den store del af de ældre i befolkningen, som stadig ikke er fuldt vaccineret.